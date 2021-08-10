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Лесные пожары в России

Трутнев поручил проработать вопрос допсредств на спецтехнику пострадавшим регионам ДФО

В регионах также должны провести оценку достаточности существующих резервов спецсредств и горюче-смазочных материалов для тушения лесных пожаров

ТАСС, 10 августа. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проработать вопрос о дополнительном выделении средств на приобретение спецтехники для регионов Дальнего Востока, которые пострадали от паводков и пожаров.

"Минвостокразвития России поручено проработать вопрос о дополнительном выделении средств в рамках дальневосточной "Единой субсидии" для приобретения спецтехники для регионов, пострадавших от паводков и пожаров", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое провел Трутнев.

Кроме того, по поручению вице-премьера дальневосточные регионы проведут оценку достаточности существующих резервов спецсредств и горюче-смазочных материалов для тушения лесных пожаров. Росрезерву, МЧС России совместно с дальневосточными регионами поручено представить анализ имеющихся ресурсов для обеспечения пострадавшего от пожаров и паводков населения.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЛесные пожары в России
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