Трутнев поручил усовершенствовать порядок компенсации пострадавшим от ЧС в ДФО

ТАСС, 10 августа. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил усовершенствовать порядок компенсации ущерба тем, кто пострадал от природных стихий на Дальнем Востоке.

"МЧС России, Минфину поручено совместно с дальневосточными регионами проработать предложения по совершенствованию порядка компенсации гражданам принесенного природными явлениями ущерба", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое провел Трутнев.

Также Минсельхозу России, Минэкономики России, Минфину России поручено обеспечить предоставление компенсации пострадавшим при ЧС сельхозтоваропроизводителям и пострадавшим гражданам.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы люди своевременно и в полном объеме получили всю необходимую помощь. Чтобы вовремя были отремонтированы дороги, восстановлены мосты и другая инфраструктура. Каждое министерство и ведомство должно четко понимать свою ответственность, а люди должны знать, когда все восстановительные работы будут завершены", - цитирует пресс-служба Трутнева.