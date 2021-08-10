В ДФО создадут программу взаимодействия ведомств при прогнозе природных явлений

ТАСС, 10 августа. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды, Росгидромету и МЧС России разработать программу взаимодействия во время прогнозирования опасных природных явлений в ДФО.

"Трутнев отметил важность своевременного поступления метеосводок и прогнозов и поручил Минприроды России, Росгидромету совместно с МЧС России разработать программу взаимодействия во время прогнозирования опасных природных явлений", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое провел Трутнев.

В частности, поручено сформировать детальный прогноз прохождения паводков с учетом возможных последствий для населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

О предоставлении гидрометеорологических данных на заседании доложил глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, прогнозная информация, которую делает Росгидромет, оперативно передается в Национальный центр управления в кризисных ситуациях, органам федеральной и региональной власти, а они в свою очередь - населению.

Вместе с тем, Минприроды России, Минэнерго России совместно с ПАО "Русгидро" по итогам совещания поручено проработать программу сброса воды водохранилищ для сглаживания прохождения гребня паводка, а также сформировать план возможного строительства новых гидротехнических сооружений.