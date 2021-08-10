В ЛНР ввели новые карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) обязали жителей носить маски в общественных местах и на транспорте, а также ограничили работу кинотеатров и аквапарков в связи с осложнением ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает во вторник агентство Луганскинформцентр со ссылкой на пресс-службу правительства ЛНР.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Луганской народной республики работодателям - обеспечить информирование работников о необходимости ношения лицевых масок либо респираторов", - говорится в постановлении Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве ЛНР. Работодателям запрещено пускать на работу сотрудников без масок. Носить защитные макси в теперь обязаны водители и пассажиры общественного транспорта, включая такси. Власти ЛНР также предписали усилить масочный режим в магазинах и на рынках.

"Приостановить с 11 августа 2021 года до особого распоряжения на территории Луганской народной республики проведение физкультурных мероприятий", - говорится в распоряжении ЧСПК. Исключение сделано для спортивных мероприятий, если число участников и зрителей не превышает 50 человек. Запрещается выступление музыкальных и театральных коллективов и отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами, работа танцевальных залов и площадок, в том числе в кафе и ресторанах, проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного, развлекательного характера в общественных местах.

Кроме того, решением ЧСПК ограничена работа кинотеатров, театров, киноконцертных залов. Им разрешается продолжить работу при соблюдении ограничений: число зрителей не должно превышать 30% от числа мест в зале при равномерной рассадке публики. Власти ЛНР приостановили работу аквапарков в республике. Допуск посетителей в фитнес-клубы и спортивные залы ограничен из расчета, чтобы на одного посетителя приходилось не менее 10 кв. м площади зала.

При этом власти ЛНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приостановили проверки субъектов хозяйствования с 11 августа до особого распоряжения. Исключение сделано для проверок в сфере ценообразования, внеплановых проверок в случае угрозы жизни и здоровью граждан, опасности чрезвычайных ситуаций. Будут также продолжены таможенные и налоговые проверки, проводимые по инициативе оперативно-разыскных органов.

Первый случай COVID-19 был выявлен в ЛНР 30 марта 2020 года. Власти приняли меры для предотвращения распространения инфекции. Были внесены изменения в режим работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта. Минздрав ЛНР сообщил во вторник, что за предыдущие сутки в республике было зарегистрировано 18 летальных случаев от COVID-19. С начала эпидемии в ЛНР от этой болезни и ее осложнений умерли 672 человек, подтверждены 7 272 случая заражения коронавирусом.