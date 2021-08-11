В аэропорту Крыма встретили призера Олимпиады Глеба Бакши

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. В аэропорту Крыма вечером 10 августа встретили бронзового призера Олимпийских игр в Токио, российского боксера Глеба Бакши. Он поделился с болельщиками и журналистами впечатлениями от прошедших состязаний.

Россиянин 5 августа проиграл в полуфинале Олимпиады бразильцу Эберту Соузе и стал бронзовым призером Игр. Бакши ранее заявил журналистам, что остался недоволен бронзовой медалью Олимпийский игр в Токио.

По словам призера Олимпиады, выходить на ринг ему приходилось с травмами. "После первого боя у меня лопнула перепонка, но я продолжал дальше, потому что не в моих правилах останавливаться", - рассказал Бакши.

Отвечая на вопрос ТАСС, почувствовал ли он как житель Крыма какое-либо неспортивное отношение со стороны других спортсменов, Бакши сказал, что "не обращал на это внимание". "Возможно, какие-то взгляды были, но я их не увидел. Нам и так было трудно, мы участвовали в Олимпиаде, но нас лишили флага. Но такие моменты нас сплотили и сделали командой по-настоящему. Теперь я знаю, что такое олимпийская семья", - добавил Бакши. Он также сообщил, что пока не решил, будет ли принимать участие в следующей Олимпиаде.

"Прямо сейчас еду на море, потому что очень хочется в ночное море окунуться", - сказал Бакши журналистам и болельщикам, встречавшим спортсмена в аэропорту Симферополя. Он также отметил, что в ближайшие недели планирует отдохнуть.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. На Играх было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).