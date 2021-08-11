Ярославская область примет "Дни зеленых действий"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Дни зеленых действий" начнутся в Ярославской области в среду под девизом "спасения" кислорода и обсуждения зеленой экономики. Об этом сообщает пресс-центр акции.

"11 августа в Ярославле в рамках "Дней зеленых действий" инициатор всероссийского экомарафона Дмитрий Кобылкин, врио заместителя генерального секретаря партии "Единая России", посетит производственные мощности по переработке батареек и даст старт "кислородному" экозаезду", - говорится в сообщении.

Ярославская область, как и Липецкий регион, решила поддержать тему чистого воздуха и в среду там состоится "кислородный" заезд. Участники стартуют на экологичных видах транспорта в поддержку компенсаций выбросов двуокиси углерода (СО2) от автотранспорта с бензиновыми двигателями. Каждый участник заезда получит сертификат с обозначением объема кислорода, который участник "спас", перейдя на экотранспорт.

После экопробега пройдут ставшие уже традиционными открытые дискуссии с волонтерами и экоактивистами. Кобылкину представят предложения в народную программу по зеленой повестке и представят выполненные в регионе экоинициативы.

С середины июля ко "Дням зеленых действий" присоединились более 30 регионов страны. Участники марафона наводят порядок на водоемах и в парках, в том числе в формате забегов по сбору мусора с последующей сортировкой, организуют дополнительные пункты сбора макулатуры и батареек, высаживают деревья, проводят экологические мастер-классы и фотоконкурсы, выпускают в природу краснокнижных птиц и многое другое.