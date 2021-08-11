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Словацкое правительство выделило €5,5 млн на обеспечение визита в страну Папы Римского

Кабмин страны также одобрил привлечение к обеспечению безопасности понтифика и порядка в местах его пребывания 1 300 военных

ПРАГА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Словакии выделило почти €5,5 млн на обеспечение запланированного с 12 по 15 сентября пасторского визита в республику Папы Римского Франциска. Об этом сообщило во вторник вечером Словацкое телевидение.

Кроме того, кабмин одобрил привлечение к обеспечению безопасности понтифика в стране и порядка в местах его пребывания 1 300 военных. Они будут помогать полиции в дни, когда Папа Римский будет находиться в Словакии.

Пасторская поездка понтифика в республику, подавляющее большинство населения которой составляют католики, будет первой с 2003 года. Она станет четвертым за историю визитом главы Ватикана в Словакию. Здесь ранее трижды побывал папа Римский Иоанн Павел II. Он посетил страну в 1990, 1995 и 2003 годах.

Папа Римский Франциск прибудет в Словакию по приглашению президента республики Зузаны Чапутовой, полученному в декабре прошлого года. Он побывает в Братиславе, городах Шаштин-Страже (запад страны), Прешов и Кошице (Восточная Словакия). Там понтифик возглавит службы, допуск на которые получат только верующие, привившиеся от коронавируса.

Теги
Франциск (Папа Римский)Словакия
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