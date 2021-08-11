Глава Минздрава ФРГ исключил возможность введения нового локдауна для привитых граждан

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан полагает, что в стране не потребуется вводить новые жесткие ограничения для привитых от коронавируса. Такое мнение он выразил во вторник вечером в эфире телеканала ARD .

"Для этих трех из четырех взрослых, которые были вакцинированы, не будет нового локдауна", - отметил глава Минздрава. Тем самым он дал надежду всем сделавшим прививку соотечественникам на более спокойные осень и зиму. При этом Шпан вновь призвал население активнее участвовать в кампании по иммунизации.

Его заявление прозвучало после того, как во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель провела совещание с главами федеральных земель, на котором, в частности, обсуждалась ситуация с пандемией и дальнейшие меры по предотвращению распространения инфекции.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в декабре прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий. К настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата получили 52 млн немцев (62,5% населения), полностью привиты 45,8 млн человек (55,1%). При иммунизации используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.