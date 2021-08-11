Мексика выступила за признание на уровне G20 всех одобренных ВОЗ вакцин

МЕХИКО, 11 августа. /ТАСС/. Власти Мексики призвали другие страны Группы двадцати (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами, и признать все препараты от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил во вторник глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

"По указанию президента страны мы призвали государства - члены G20 признать все вакцины, одобренные ВОЗ, то есть не заниматься геополитикой в вопросах вакцин. Если ВОЗ признает и одобряет вакцину, все страны должны сделать то же самое", - сказал он на пресс-конференции.

По мнению властей Мексики, Евросоюз, а также США и другие государства должны признавать "в том числе вакцины, произведенные в развивающихся странах", если препарат получил одобрение ВОЗ.

Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, совместную разработку американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат компании Janssen, вакцину американской компании Moderna, а также два варианта препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета, в том числе Covishield производства Института сыворотки Индии.

В начале июля представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщила, что вакцинация от коронавируса препаратом Covishield не открывает возможности въезда в ЕС без санитарных ограничений, так как он не был сертифицирован Европейским агентством лекарственных средств. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США пока разрешило использование вакцин от Pfizer - BioNTech, Moderna и Janssen.