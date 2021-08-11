В Казахстане за полгода произвели более 5 млн доз "Спутника V"

НУР-СУЛТАН, 11 августа. /ТАСС/. Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в Казахстане 1 февраля. На первом этапе жителей республики прививали произведенным в России препаратом "Спутник V", а в конце того же месяца началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК). Там уже произвели уже свыше 5 млн доз и до конца года планируют существенно увеличить этот показатель.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе предприятия, организация выпуска "Спутник V" в Караганде была технически сложной. "За короткий промежуток времени мы организовали холодовую цепь для хранения и перевозки вакцины при температуре минус 18 градусов по Цельсию. Нами были проведены необходимые работы по валидации процесса и квалификация необходимого для работы оборудования", - пояснили в КФК.

Кроме того, фармацевтический комплекс объявил конкурсный набор и сформировал профессиональный коллектив из 30 новых работников для своевременной подготовки вакцины. При этом в пресс-службе отметили, что в связи с острой необходимостью оперативной наладки производства препарата, трансфер и регистрация продукта были осуществлены за беспрецедентно короткое время - менее двух месяцев. "Мы очень признательны Министерству здравоохранения Республики Казахстан за оказание поддержки в ускорении процессов регистрации и сертификации на всех уровнях", - отметили на предприятии.

Там также заявили, что на текущий момент КФК произвел более 5,1 млн доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", а до конца года планируется изготовить еще 2 млн доз препарата. "28 июля нами было заключено соглашение о поставке дополнительных 2 млн доз двухкомпонентной вакцины с единым дистрибьютором Республики Казахстан "СК-Фармация". Мы готовы продолжать производство столь значимого и необходимого препарата для нужд населения нашей страны и по завершению контракта", - подчеркнули в пресс-службе фармкомплекса.

В начале апреля произведенной в Караганде вакциной "Спутник V" привился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а в июне прививку этим же препаратом сделал первый глава государства Нурсултан Назарбаев. По мнению высшего руководства страны, только вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволят победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

Планы на будущее

15 июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Минздрав Казахстана зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт". Позже президент страны поручил проработать вопрос о поставке и выпуске ее в республике. "Мы направили соответствующий запрос в РФПИ и ожидаем ответа. Со своей стороны мы готовы к выпуску препарата "Спутник Лайт" на производственных мощностях нашей компании. Современное оборудование, квалифицированный персонал и технологические возможности нашего комбината позволяют производить противовирусные препараты любой сложности", - рассказали в пресс-службе КФК, отвечая на вопрос, рассматривается ли в настоящее время возможность производства вакцины "Спутник Лайт" на базе этого предприятия.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения Казахстана корреспонденту ТАСС пояснили, что временные регистрационные удостоверения сроком восемь месяцев были выданы нескольким российским производителям "Спутник Лайт". В настоящее время с ними прорабатывается возможность поставок.

Процесс вакцинации

Помимо "Спутника V", с 26 апреля в Казахстане началась вакцинация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. В начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.

На данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса в Казахстане, население которого составляет 19 млн человек, привились более 5,8 млн жителей. Из них 4,4 млн полностью прошли курс вакцинации.

О ситуации в стране

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждены примерно 650 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, более 533 тыс. пациентов выздоровели, около 7 тыс. человек умерли.

Минздрав страны с 1 августа прошлого года по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и пневмонию с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющую клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. Согласно последней информации, в республике выявлены свыше 63 тыс. заболевших такой пневмонией.