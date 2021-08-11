Новосибирский детский туристический центр планируют открыть до конца года

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Новосибирский детский туристический центр, который позволит развивать туризм в нескольких направлениях, планируется открыть к концу этого года. Перенос сроков открытия с сентября связан со многими факторами, в том числе с пандемией, сообщил ТАСС министр образования региона Сергей Федорчук.

"Я так скажу, мы будем готовы его открыть к концу года. <...> [Задержка] связана со многими причинами, в том числе и с пандемией", - сказал Федорчук.

Ранее он сообщал ТАСС, что при создании центра планируется задействовать три организации дополнительного образования. По нацпроекту "Образование" в одной из этих организаций за счет средств федерального бюджета в 2020-2021 годах создаются места дополнительного образования, закупается новое оборудование, открываются новые образовательные программы. Еще одна организация предоставит для центра свою материальную базу, а третья - методическую.

Как отмечал Федорчук, центр будет представлять собой кластер, объединяющий детские туристические организации в разных районах области, в частности, крупные населенные пункты рядом с Новосибирском - Бердск, Искитимский и Маслянинский районы, где уже есть разработанные туристические маршруты. Он сообщал, что организация детского туристического центра позволит развивать сразу несколько направлений, которые есть в регионе, - пешие и конные походы, сплавы по рекам с высадкой на берегу.