"Известия": Роскомнадзор удалил посты и хэштеги по тематике "синего кита" из TikTok

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор удалил хэштеги, которые относились к тематике "синего кита", из TikTok, а также посты запрещенного суицидального контента в TikTok и Instagram. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо Роскомнадзора в ответ на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Согласно данным газеты, в конце июня Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила письмо в Роскомнадзор, в котором говорилось, в частности, о хэштегах, относящихся к тематике так называемых групп смерти в соцсети TikTok. Роскомнадзор в конце июля в ответном письме сообщил об удалении запрещенного суицидального контента в TikTok и Instagram, а также 11 хэштегов по тематике "синего кита" в TikTok, пишет газета.

Отмечается, что в соответствии с законодательством подобные публикации могут быть заблокированы на основании решений не только Роскомнадзора, но и Роспотребнадзора. "На основании ряда решений Роспотребнадзора интернет-страницы социальных сетей TikTok и Instagram, приведенные в вашем письме, были внесены в Единый реестр запрещенной информации", - говорится в письме замглавы Роскомнадзора.

В пресс-службе Роскомнадзор подтвердили "Известиям" удаление хэштегов и публикаций. "Роскомнадзор ведет работу по выявлению "групп смерти" с февраля 2017 года. За весь период мониторинга данной тематики было выявлено и удалено более 10 тыс. сообществ, личных страниц пользователей и отдельных постов", - сообщает газета.

В социальной сети TikTok 24 февраля началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства. В результате Роскомнадзор выявил и заблокировал в TikTok волну призывов к самоубийствам подростков.

Закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России с 1 февраля. "Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор", - рассказал ТАСС директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, на время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

Что запрещено

К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий. К ней также относятся данные о способах изготовления и использования наркотиков и о способах совершения самоубийства и призывы к нему.

Запрещенный контент - это и реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино; информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, конституции РФ или органам госвласти.

Запрещены также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.