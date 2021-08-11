Предприятию на Курилах грозит штраф за неправильное хранение 20 тонн рыбы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Компания "Курильский рыбак" на Курилах (Сахалинская область) нарушила температурный режим при перевозке и хранении почти 20 тонн минтая. Заведено административное дело, влекущее за собой штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"За нарушение температурного режима при перевозке и хранении почти 20 тонн минтая предприятию грозит штраф. По факту выявленного нарушения управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов" - прим. ТАСС)", - рассказали в управлении, отметив, что ранее предприятие уже несколько раз привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По информации пресс-службы, во Владивосток трюмной партией прибыл мороженый глазированный минтай общей массой более 1,1 тыс. тонн. Грузоотправителем и грузополучателем товара являлось ЗАО "Курильский рыбак". Часть подконтрольного товара была выгружена из трюма в рефрижераторные автомобили. В ходе проведения государственного ветеринарного контроля был произведен осмотр партии мороженого минтая весом 19 998 кг и проведен замер температуры. Температура в толще продукции составила минус 14,9 °С при необходимых минус 18 °С.

Управление Россельхознадзора выдало юридическому лицу предписание о приведении температурного режима в соответствие с требованиями. Рыба была отправлена на дозаморозку.

ЗАО "Курильский рыбак" в Сахалинской области является одним из крупнейших производителей рыбопродукции. Основную долю выпускаемой продукции составляет мороженая рыба и филе, производимые для российского рынка и на экспорт. Основными видами деятельности являются рыбодобыча и рыбопереработка. Добычей рыбы и морепродуктов занимаются рыболовецкие суда различного класса, имеется транспортный флот. Есть четыре собственных рыбоперерабатывающих завода, три из которых находятся на острове Итуруп и один - на острове Шикотан (Курильские острова, Сахалинская область). Заводы оснащены самым современным оборудованием.