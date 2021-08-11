Новая Зеландия откроет границы после завершения вакцинации населения от COVID-19

СИДНЕЙ, 11 августа. /ТАСС/. Правительственная экспертная группа рекомендовала властям Новой Зеландии поэтапно открыть границу страны после завершения вакцинации населения против коронавируса, сохранив требование об обязательном карантине для прибывших из стран с высоким риском заражения. Об этом в среду сообщается в заявлении министерства ответных мер по COVID-19.

"Распространение варианта "дельта" изменило наш подход к воссоединению с миром. Мы должны сделать больше для контроля на границе и защиты системы здравоохранения, в первую очередь [завершив] программу вакцинации, после чего можно будет безопасно открыть границу. Именно высокий уровень иммунизации [против коронавируса] имеет решающее значение и для защиты людей, и для безопасного открытия границ Новой Зеландии", - отметила заместитель министра ответных мер по COVID-19 Айша Верралл.

Сообщается, что эксперты рекомендовали правительству "поэтапную отмену ограничений путем создания бескарантинных коридоров со странами с высоким уровнем вакцинации и низкими риском заражения COVID-19". "Для прибывших из таких стран по-прежнему будет действовать ряд ограничений, таких как подтверждение вакцинации и тестирование на коронавирус перед отъездом и после прибытия в новую Зеландию, <…> но от обязательного карантина они будут освобождены", - уточнил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз.

Глава ведомства также отметил, что подготовка к открытию бескарантинных коридоров начнется в Новой Зеландии в ближайшее время, в ее рамках будут модернизированы методы контроля и тестирования в воздушных и морских портах, а также расширены возможности государственной системы отслеживания контактов.

По данным новозеландского Минздрава, к 11 августа в стране были выявлены 2 902 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 2 839 заболевших, умерли 26. С февраля в Новой Зеландии не было зафиксировано ни одного случая распространения этой инфекции.

С 20 февраля новозеландское правительство реализует программу массовой иммунизации против COVID-19. Первую дозу вакцины американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech получили 1,44 млн человек (около 30% населения страны), полностью привиты 848,5 тыс. (17%).