Количество коек для больных COVID-19 сократили в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае сократили коечный фонд для больных COVID-19 на фоне снижения уровня заболеваемости. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Ввиду сокращения числа госпитализирующихся с COVID-19 и последних рекомендаций Минздрава России, коечный фонд в Хабаровском крае снизили на 143 единицы. Это позволит с 20 августа возобновить оказание плановой помощи в Городской больнице имени А. В. Шульмана в городе Комсомольске. Ранее в ней было развернуто 60 коек для лечения COVID-19", - говорится в сообщении. Пациентов с коронавирусной инфекцией перевели в Городскую больницу имени М. И. Шевчук, проводятся дезинфекционные мероприятия. Всего в Хабаровском крае развернуто 1 849 коек в 16 медицинских организациях. Коечный фонд загружен на 75,72%.

В настоящее время в регионе отмечается небольшое снижение уровня заболеваемости, но в целом показатели остаются достаточно высокими. Зарегистрировано 2 200 новых случаев COVID-19 против 2 245 на предыдущей неделе. По структуре заболевших существенных изменений за прошедшую неделю не произошло. Наблюдается увеличение количества заболевших в возрастной группе от 50 лет и старше, но в количественном отношении сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 у жителей от 30 до 49 лет. "По клиническим формам COVID-19 проявляется в 70% случаях в виде ОРВИ, пневмонии составляют 24%. Бессимптомно коронавирусной инфекцией болеет порядка 5% жителей края. Заболеваемость среди детей не увеличилась, но наблюдаем следующую картину: стали чаще болеть подростки. Рост на 24%, необходимо усилить профилактическую составляющую в детских дошкольных учреждениях", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяны Зайцевой.

Отмечен рост заболеваемости в Аяно-Майском районе в поселке Нелькан, выдано предписание о дополнительных ограничительных мероприятиях. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация отмечается и в поселке Тугур Тугуро-Чумиканского района, там зарегистрировано 20 случаев заболевания за неделю.

В край поступила еще одна крупная партия однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в объеме 4 500 доз. Ее распределят между всеми медицинскими организациями. Всего в регион поступило 322 604 дозы вакцины. По данным федерального регистра, привито 274 444 человека, количество сделавших прививку на втором этапе - 212 432 жителей края. Наибольшая доля привитого населения в Аяно-Майском и Охотском районах. Наименьшая - в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава края, в регионе привито 44,5% от числа подлежащих вакцинации.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 605 случаев заболевания COVID-19, 62 261 человек выздоровел. По данным с сайта стопкоронавирус.рф, умерло 656.