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Пандемия COVID-19

В Казахстане замедлился рост заболеваемости COVID-19 после пика в июле

Занятость инфекционных коек составляет 54%, реанимационных - 45%

НУР-СУЛТАН, 11 августа. /ТАСС/. Санитарно-эпидемическая ситуация с распространением коронавируса в Казахстане в начале августа стабилизировалась и развивается по оптимистическому сценарию. Об этом сообщил в среду на заседании правительства министр здравоохранения республики Алексей Цой.

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"В республике в связи с выявлением дельта-штамма в июле зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости и стабилизация эпидситуации в городе Нур-Султан", - сказал он.

По его словам, занятость инфекционных коек составляет 54%, реанимационных - 45%. При этом глава ведомства отметил, что ситуация с распространением инфекции, согласно прогнозам, развивается по оптимистичному сценарию.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждены 656 777 случаев инфицирования коронавирусом, 540 850 пациентов выздоровели, 7 103 человека умерли. Население республики составляет 19 млн человек.

По информации на 11 августа, первым компонентом вакцины в Казахстане привились 5 879 016 человек, из них 4 505 662 полностью завершили процесс вакцинации.

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КазахстанПандемия COVID-19
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