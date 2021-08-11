В Хабаровском крае почти 400 молодых учителей поддержат пособиями в 2021 году

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в этом году поддержат почти 400 молодых учителей единовременными пособиями, сообщила ТАСС консультант управления общего образования Минобрнауки региона Светлана Шубина.

"Правительством края ведется активная работа по улучшению условий для молодых специалистов, им предоставляются социальные льготы и гарантии. Так, с января 2020 года выплата единовременного пособия молодым специалистам установлена в размере восьми должностных окладов (тарифных ставок), а это в два раза больше, чем в предыдущие годы. В 2021 году количество специалистов, которым планируется выплатить пособие, увеличится на 52 человека по сравнению с прошлым годом и составит 395 человек. На 2022 год в краевом бюджете запланировано 25,5 млн рублей на выплату подъемных 380 молодым специалистам", - сказала Шубина.

Также для молодых учителей к должностным окладам устанавливается повышающий коэффициент в размере 35%. За работу в селах повышающий коэффициент составляет 25%, возмещаются также расходы на оплату жилья, отопления и электрической энергии. Привлечению педагогов в школы отдаленных и труднодоступных поселений края способствуют и краевые программы по предоставлению за счет средств регионального бюджета сберегательного капитала в размере до 1,2 млн рублей и образовательного кредита, который позволяет получить высшее образование с выплатой дополнительной стипендии. "За последние 12 лет в сферу образования по программе сберегательного капитала привлечено 908 специалистов, по программе образовательного кредита заключен 121 договор", - сказал Шубина.

По федеральной программе "Земский учитель" в этом году в школе рабочего поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района будет работать учитель физики из Сахалинской области, учитель русского языка и литературы из Республики Тыва - в школе рабочего поселка Ванино.

По словам собеседницы агентства, молодые педагоги с середины августа начнут заступать на работу в школах, в том числе в отдаленных поселениях. На сегодня 74 молодых педагога уже приступили к работе. "Всего к началу 2021-2022 учебного года ожидается прибытие 380 молодых специалистов, в их числе 52 целевика. Почти 40% молодых педагогов придут в сельские школы края", - сказала Шубина.

Она отметила, что в крае не хватает учителей начальных классов, русского языка, иностранных языков, математики, требуются воспитатели детских садов. Остро нуждаются в учителях начальных классов, математики, биологии в школе поселка Солонцовый, в учителях английского языка в школах села Тугур Тугуро-Чумиканского района и селе Датта Ванинского района.