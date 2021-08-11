Японская оппозиция призвала опубликовать видео по делу о смерти гражданки Шри-Ланки

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Депутат от оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Дзюн Адзуми призвал обнародовать записи с камер видеонаблюдения миграционного центра, где умерла гражданка Шри-Ланки. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Отмечается, что законодатель также потребовал представить отчет о случившемся для рассмотрения в парламенте.

10 августа Kyodo проинформировало, что миграционное управление Японии опубликовало результаты расследования, согласно которым одно из подконтрольных ему учреждений в центральном городе Нагоя жестоко обращалось с уроженкой Шри-Ланки, которая впоследствии умерла. Выяснилось, что сотрудники миграционного центра не оказали 33-летней женщине надлежащую медицинскую помощь, однако точная причина ее смерти не была установлена. Руководству учреждения объявлен выговор. Министр юстиции Японии Ёко Камикава принесла публичные извинения за случившееся.

Согласно материалам следствия, гражданка Шри-Ланки приехала в Японию в 2017 году по студенческой визе. В августе 2020-го она была доставлена в миграционный центр в Нагое из-за просроченных документов. С того момента женщина находилась под стражей. С января нынешнего года она жаловалась на боли в животе и другие проблемы со здоровьем, а в марте умерла. В день ее смерти в субботу медицинский персонал учреждения не работал, и скорую помощь никто не вызвал.

В ходе расследования выяснилось, что один из сотрудников миграционной службы издевался над гражданкой Шри-Ланки. Теперь семья покойной требует от японских властей обнародовать записи с камер видеонаблюдения, чтобы раскрыть детали ее содержания под стражей.