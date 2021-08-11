Августовские заморозки ожидаются в нескольких районах Камчатки 12 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Усть-Камчатском и Елизовском муниципальных районах Камчатки в четверг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи и утром 12 августа 2021 года в Мильковском, Быстринском, Тигильском, на западе Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса", - говорится в сообщении.

В Камчатгидромете ТАСС сообщили, что такое погодное явление характерно для этого времени года в указанных районах.