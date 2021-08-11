{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Самоа началась трехдневная кампания поголовной вакцинации против коронавируса

Власти рекомендовали жителям повязать красную ткань перед своими домами, чтобы указать прививочным бригадам, что члены семьи еще не были привиты

СИДНЕЙ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Самоа начали в среду трехдневную кампанию поголовной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается в заявлении главного санитарного врача государства Леосы Таке Насери.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Министерство здравоохранения проведет кампанию по массовой вакцинации "от двери к двери" со среды, 11 августа 2021 года, по пятницу, 20 августа 2021, года на островах Уполу и Савайи [крупнейшие острова архипелага]. Мы рекомендуем жителям повязать красную ткань перед своими домами, чтобы указать прививочным бригадам, что члены семьи еще не были вакцинированы против COVID-19", - указано в заявлении главного санитарного врача.

Эпидемическая обстановка на территории Самоа считается благополучной, с начала пандемии здесь не было зафиксировано ни одного случая распространения коронавируса. С 26 марта 2020 года в стране действует чрезвычайное положение. Гражданам предписано сохранять социальную дистанцию и строго придерживаться правил личной гигиены, а число участников массовых мероприятий ограничено до 100. За нарушение санитарно-эпидемических требований предусмотрен штраф в размере $7,5 тыс.

В середине июня страна начала прививать своих граждан от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, 100 тыс. доз которого были направлены правительству Самоа Австралией. По данным местного Минздрава, к 11 августа 73,5 тыс. взрослых жителей страны (60,4%) получили первую дозу вакцины против коронавируса, полностью привиты 29,6 тыс. (24,3%).

Теги
СамоаПандемия COVID-19
Почти 150 бракосочетаний провели в вечернее и ночное время в Москве в 2021 году
Самыми популярными месяцами для ночных и вечерних церемоний стали февраль, март и июнь
Читать полностью