В Самоа началась трехдневная кампания поголовной вакцинации против коронавируса

СИДНЕЙ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Самоа начали в среду трехдневную кампанию поголовной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается в заявлении главного санитарного врача государства Леосы Таке Насери.

"Министерство здравоохранения проведет кампанию по массовой вакцинации "от двери к двери" со среды, 11 августа 2021 года, по пятницу, 20 августа 2021, года на островах Уполу и Савайи [крупнейшие острова архипелага]. Мы рекомендуем жителям повязать красную ткань перед своими домами, чтобы указать прививочным бригадам, что члены семьи еще не были вакцинированы против COVID-19", - указано в заявлении главного санитарного врача.

Эпидемическая обстановка на территории Самоа считается благополучной, с начала пандемии здесь не было зафиксировано ни одного случая распространения коронавируса. С 26 марта 2020 года в стране действует чрезвычайное положение. Гражданам предписано сохранять социальную дистанцию и строго придерживаться правил личной гигиены, а число участников массовых мероприятий ограничено до 100. За нарушение санитарно-эпидемических требований предусмотрен штраф в размере $7,5 тыс.

В середине июня страна начала прививать своих граждан от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, 100 тыс. доз которого были направлены правительству Самоа Австралией. По данным местного Минздрава, к 11 августа 73,5 тыс. взрослых жителей страны (60,4%) получили первую дозу вакцины против коронавируса, полностью привиты 29,6 тыс. (24,3%).