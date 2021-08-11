Воздушное сообщение между Сахалином и Курилами восстановили после непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Самолеты с пассажирами на борту в среду после восстановления погоды на Курилах успешно вылетели из Южно-Сахалинска на Кунашир и Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область). Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы между Южно-Сахалинском, Южно-Курильском и Курильском (острова Сахалин, Кунашир и Итуруп - прим. ТАСС) сегодня запущены, все пассажиры улетели", - рассказали в аэропорту. Вечером того же дня воздушные суда вернутся на Сахалин с новыми пассажирами.

Ранее спасатели объявляли на островах Кунашир и Итуруп штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми на 10-11 августа ураганным ветром и сильным дождем. С 9 августа нарушилось воздушное сообщение с Кунаширом, с 10 августа - с Итурупом. На Сахалине все это время была пасмурная, но спокойная погода, все рейсы на прилет и на вылет осуществлялись в штатном режиме.

Сейчас на территории южной группы Курильских островов, к которым относятся Кунашир и Итуруп, пасмурно, дует слабый ветер, осадков нет. На Сахалине хорошая солнечная погода.