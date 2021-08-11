ЕАО представит на ВЭФ биомедицинский кластер

ТАСС, 11 августа. Еврейская автономная область (ЕАО) представит проект биомедицинского кластера и расскажет о первом мосте между Россией и Китаем на выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится 2-7 сентября во Владивостоке в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО.

"Посетителям расскажут о создании биомедицинского кластера, высокотехнологичного лесопромышленного предприятия "ВТК Инвест", горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной руды на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов, о первом мосте между Россией и Китаем Нижнеленинское - Тунцзян и других проектах", - сказано в сообщении.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что регион имеет большой потенциал в разных сферах: в промышленности, культуре, туризме, все возможности будут представлены на площадки ВЭФ.

"В Еврейской автономной области начнет работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское - Тунцзян. Здесь может появиться мощный транспортно-логистический и производственный комплекс, это даст экономический стимул для развития региона и всего Дальнего Востока, позволит создать рабочие места самого широкого плана: и для рабочих специальностей, и для высококвалифицированных специалистов - инженеров, программистов, логистов. Этот и другие проекты будут представлены в павильоне области", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. На выставке также продемонстрируют проекты развития курортного комплекса региона.

В рамках культурной программы выступят ансамбль еврейской песни "Иланот", народный ансамбль скрипачей и другие артисты, а любители спорта смогут на площадке павильона посмотреть показательные выступления по карате-кекусинкай с участием мастера спорта России Евгения Башкирова, сделать зарядку цигун. Гостям будет представлена и региональная кухня.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта для участников ВЭФ 2-7 сентября. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.