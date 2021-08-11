Школьники смогут обучаться в межвузовском кампусе в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Дети и школьники будут активно обучаться на площадках межуниверситетского кампуса мирового уровня, который будет построен в Челябинске и начнет работать с 2025 года. Об этом в среду сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, презентуя проект кампуса члену совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководителю образовательного центра "Сириус" Елене Шмелевой.

"Дети и школьники будут активно обучаться на этих площадках. <...> Это новая образовательная среда, которая будет включать и работу со школьниками, и со студентами, а также повышение квалификации для людей более старшего возраста", - сказал глава региона.

По информации на слайдах, которые показывали во время презентации, строительство кампуса будет идти в 2023-2030 годах, а эксплуатация объекта начнется с 2025 года. В составе объекта будут учебные аудитории, исследовательские аудитории, суперкомпьютер, нейрокомпьютер, технопарк, бизнес-инкубатор, конференц-залы, амфитеатр, спортивные залы и площадки, общежитие, апарт-отель, офисы и исследовательские подразделения, коворкинг. Бюджет проекта составляет 9,3 млрд рублей.

В свою очередь Шмелева во время презентации отметила, что реализации проекта будет оказана поддержка. "Мы поддерживаем этот проект. Это крайне важный проект", - сказала она.

В среду проходит рабочая поездка Шмелевой в Челябинскую область. В рамках поездки Шмелева посетит с экскурсией учебный комплекс ЧелГУ, примет участие в стратегической сессии "Реализация партийных проектов", проведет встречу с губернатором Текслером и посетит ряд социальных объектов.