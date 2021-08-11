Умер последний внук украинского писателя Ивана Франко

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Роланд Франко, последний внук писателя Ивана Франко (1856-1916), умер на 90-м году жизни. Об этом сказано в сообщении международного фонда им. И. Франко в среду. Роланд Франко до последнего времени возглавлял данный фонд.

"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко", - говорится в сообщении.

Роланд Франко родился 28 марта 1932 года во Львове. В разное время работал на дипломатических должностях, в частности, в 1990-х годах являлся советником по науке в посольстве Украины в Великобритании. Он также являлся ученым-инженером, популяризировал творчество своего деда.

Иван Франко - известный украинский писатель, поэт, ученый и публицист. Часть его произведений были написаны на польском, немецком и русском языках. В его честь на Украине назван областной центр на западе страны - Ивано-Франковск.