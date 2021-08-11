Следователь из Татарстана спас жизнь трехлетней девочки, став донором костного мозга

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудник Следственного комитета из Татарстана Рустем Хайруллин спас жизнь трехлетнего ребенка с онкологическим заболеванием, став донором костного мозга. Об этом сообщили на официальном сайте СК РФ.

В 2014 году Рустем Хайруллин работал в СК по Камчатскому краю и, увидев объявление о поиске доноров стволовых клеток, сдал кровь на проверку и оставил медикам свои контактные данные.

Спустя семь лет, когда он уже работал руководителем Нурлатского следственного отдела, с ним связался координатор регистра доноров СПбГМУ им. И. П. Павлова и сообщил, что им нужны его стволовые клетки. "Кем был пациент, которому потребовалась помощь, следователь не знал, но не раздумывая взял отпуск, и никому, кроме самых близких, не рассказав о цели поездки, выехал в Петербург. Там он сдал анализы, которые показали, что он может стать донором костного мозга для тяжелобольной трехлетней девочки", - говорится на сайте СК России. Хайруллин провел в медцентре несколько недель и стал донором для ребенка, тем самым спас ему жизнь.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова выслал следователю благодарность за спасение жизни маленькой пациентки с онкогематологическим заболеванием. В Следственном комитете России отметили его поступок, назвав его достойным офицера и человека с большим отзывчивым сердцем.