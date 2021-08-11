В Крыму три недели фиксируют менее 400 случаев заражения коронавирусом в сутки

21 день подряд в регионе выявляют менее 400 случаев инфицирования.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. 388 случаев заражения новым штаммом коронавируса зафиксировали в Крыму за сутки, сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 388 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 335 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестированы 5 153 человека. "Количество выздоровевших за сутки составляет 348 человек, выздоровевших за весь период - 53 393 человека", - добавил Аксенов.

Впервые более 400 заражений за сутки было зафиксировано 16 июля. На этом уровне показатель держался пять дней, 21 июля число заражений снизилось до 391.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировали более 63 тыс. случаев заражения, выздоровели около 53 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. пациентов.