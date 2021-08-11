Власти Крыма разрешат работу фуд-кортов в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Крыма приняли решение разрешить работу фуд-кортов в Симферополе в условиях пандемии нового коронавируса после стабилизации ситуации с заболеваемостью, сообщил на заседании оперштаба региона глава республики Сергей Аксенов.

"Ситуация более-менее стабилизировалась. <…> В разрезе регионов принимаем решения, конкретно каждый регион. Если ситуация в регионе стабилизировалась, предприятия на территории муниципалитета соблюдают меры предосторожности, видим, что картина стабилизируется, принимаем решение. По городу Симферополю будет сегодня принято решение снять ограничения на работу фуд-кортов", - сказал Аксенов.

Главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская отметила, что "заболеваемость несколько стабилизировалась, но она остается неустойчивой, и показатели колеблются в пределах высоких цифр". "За последнюю неделю показатель заболеваемости среднесуточный по Крыму выше среднероссийского практически на 35-40% в отдельные дни", - сказала Пеньковская.

По ее словам, в Симферополе показатель в последние недели ниже среднереспубликанского, при этом в Ялте заболеваемость выше.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировали более 63 тыс. случаев заражения, выздоровели около 53 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. пациентов.