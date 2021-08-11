Треть жителей Югры привилась от коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса прошли более 500 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа - треть от тех, кто проживает в регионе. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

"Рубеж в полмиллиона вакцинированных преодолен в Югре. По состоянию на 11 августа первым компонентом вакцинированы 501 135 югорчан. Это 30% жителей Югры всех возрастов", - написал Добровольский.

По его словам, запас вакцины в медицинских организациях Югры составляет более 75 тыс. доз. По информации департамента здравоохранения ХМАО, в регион за все время поступило более 575,2 тыс. комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из них 22,8 тыс. комплектов - со 2 по 10 августа.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация. В трех городах региона - Югорске, Советском и Урае - введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан (за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса), установлено ограничение на работу кинотеатров и фитнес-клубов, также с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск) - на работу заведений общепита. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 11 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 67,3 тыс., выздоровели 63,3 тыс. человек, умерли 994 пациентов.