Коэффициент распространения коронавируса в России уменьшился до 0,97

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 0,97. В Москве показатель уменьшился до 0,82, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор превысил единицу только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся - Ростовской области (1,04).

В Свердловской области коэффициент составил ровно 1, в Иркутской и Самарской областях - 0,99, в Воронежской, Нижегородской областях и Красноярском крае - 0,98. В Санкт-Петербурге показатель снизился до 0,97 (это минимум с начала апреля), а в Подмосковье - до 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.