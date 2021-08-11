{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье создали природный заказник "Подлужный"

Площадь особо охраняемой природной территории составляет 380 га

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Природный заказник "Подлужный", который является особо охраняемой природной территорией краевого значения, создали на Ставрополье, об этом в среду сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства края.

"В Ставропольском крае создана новая особо охраняемая природная территория краевого значения - государственный природный заказник "Подлужный". Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал соответствующее постановление, которым утверждаются границы и положение о заказнике, устанавливаются особенности режима особой охраны", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в Минприроды края, заказник располагается на площади 380 га на территории Изобильненского округа. Он включает два кластера: к западному участку отнесены верховья балки Красной и восточный склон балки Прерванки до села Подлужного; восточный кластер объединяет верховья балки Круглой и простирается он до хутора Красная балка.

В Ставропольском крае на сегодняшний день действует 108 особо охраняемых природных территорий, в том числе 42 заказника, 65 памятников природы и одна охраняемая озелененная и лесная территория.

Теги
РоссияСтавропольский край
Санкт-Петербург получит 20 новых автобусов на газомоторном топливе
Стоимость партии составила 322,8 млн рублей
Читать полностью