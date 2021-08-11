Свыше 80% предпринимателей Москвы сообщили о вакцинации 60% штата

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 80% столичных предпринимателей сообщили о выполнении требования о вакцинации от коронавируса нового типа 60% сотрудников. Об этом свидетельствуют данные представленного в среду опроса, проведенного аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой.

В исследовании участвовали более 500 респондентов из 36 сфер деятельности и индустрий.

"Актуальный вопрос - 82% опрошенного бизнеса смогли выполнить требование Роспотребнадзора по вакцинации [от ковида] 60% сотрудников. При этом требование вакцинации повлекло для бизнеса самые разные последствия: почти 20% опрошенных пришлось прибегнуть к увольнениям. А более 10% даже приостановили свою работу. Один респондент даже отметил как последствие потерю офиса с ремонтом за 5 млн рублей. Однако более чем у половины опрошенных требование о вакцинации не вызвало никакого негатива", - говорится в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Оценивая выручку в период постпандемии, большинство респондентов (40%) сказало о ее снижении на 10-30%, а 20% отметили ее рост. Тех, у кого падение составило 71-90%, немного - чуть более 4% от опрошенных. И у такого же количества "ничего в уровне выручки не изменилось".

В исследовании отмечается, что пандемия оставила след на всех сферах бизнеса, предприниматели не могли исполнять финансовые обязательства разного характера. На первом месте - обязательства по договорам аренды (47,7%), далее - выплаты заработной платы и налогов с МРОТ (36,4%), обязательства перед банками и лизинговыми компаниями (20,5%).

Так и не могли получить средства от контрагентов по оказанным услугам 31,8% опрошенных. Некоторые столкнулись с угрозой отключения электроэнергии, а также с запретами со стороны Роспотребнадзора. В числе трудностей бизнес отметил невозможность проводить мероприятия, добавляется в исследовании.