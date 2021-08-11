Под Калугой началась военно-историческая экспедиция "Западный фронт.Варшавское шоссе"

ТАСС, 11 августа. Международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" началась в среду в Барятинском районе Калужской области, где в 1942-1943 годах погибло более 100 тыс. советских солдат и офицеров. В экспедиции участвуют почти 730 представителей поисковых отрядов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран, сообщила ТАСС председатель регионального отделения "Поискового движения России" Татьяна Сорокина.

"Экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" открылась сегодня, она будет проходить течение двух недель, по 24 августа. В экспедиции участвуют 729 человек, это представители 46 поисковых отрядов, в том числе из России, Белоруссии, Латвии, Молдавии, Казахстана, Киргизии", - сказала Сорокина.

В церемонии открытия экспедиции приняла участие ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, а также представители правительства региона и администрации Барятинского района, приветствие поисковикам направил губернатор Владислав Шапша. "В течение недели на территории лагеря экспедиции будет проходить образовательная программа для молодых поисковиков. Она посвящена, в том числе особенностям проведения поисковых работ, истории боевых действий в районе "Зайцевой горы" и другим темам", - сказала Сорокина.

Экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" проходят в Калужской области с 2014 года. За это время поисковикам удалось найти останки свыше тысячи бойцов Красной Армии. Имена многих из них удалось установить по медальонам и красноармейским книжкам.

Бои в районе высоты 269,8 "Зайцева гора" в Калужской области считаются одними из самых кровопролитных во время Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой советские войска отбросили противника от Тулы, освободили Калугу и в январе 1942 года вышли к Варшавскому шоссе. Здесь в районе высоты "Зайцева гора" Красная Армия столкнулась с глубокоэшелонированной обороной противника. Бои на этом участке продолжались до марта 1943 года, в сражениях полегло более 100 тысяч советских солдат и офицеров.