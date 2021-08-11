Прокуратура начала проверку после массовых жалоб петербуржцев на шум пролетающих самолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку из-за массовых жалоб жителей города на шум от самолетов, которые садятся и вылетают из аэропорта Пулково. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"В прокуратуру обратились 89 человек. По поручению [Северо-Западного транспортного прокурора] Владимира Владимирова Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку с привлечением соответствующих специалистов", - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре сообщали, что после публикации в СМИ жалоб о шуме самолетов над жилыми кварталами организовали горячую линию, где жители города смогли рассказать о своих претензиях. Претензии жителей Красносельского и Кировского районов Петербурга ранее опубликовало издание "Фонтанка". Петербуржцы рассказали изданию, что с 2017 года были изменены маршруты полетов и с тех пор они постоянно летают над жилыми кварталами.

Как сообщили ТАСС в управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы", администрация авиаузла отвечает за вопросы, связанные с нахождением самолетов на земле. "Деятельность аэропорта сфокусирована на наземном обслуживании воздушных судов. При этом авиационный шум, о котором идет речь в жалобах жителей прилегающих территорий, возникает при движении самолетов в воздухе. Траектории взлета и посадки воздушных судов утверждаются Госкорпорацией по организации воздушного движения", - сказали в пресс-службе компании.

При этом в компании отметили, что "разделяют обеспокоенность жителей прилегающих к аэропорту Пулково микрорайонов", в связи с чем обратились в авиакомпании и в Госкорпорацию по организации воздушного движения с просьбой обратить внимание на возникшую ситуацию.