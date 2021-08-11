{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Прибывших для тушения пожаров спасателей МЧС направили в Намский район Якутии

По данным Минэкологии Якутии, на расстоянии менее 5 км действуют природные пожары у сел Фрунзе и Ергелех Намского района

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Группа спасателей МЧС России, прибывшая в Якутию для тушения лесных пожаров, направлена в Намский район.

На эту тему

Об этом сообщил на брифинге министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев.

"Первая группа уже выехала в Намский улус, сейчас идет доставка. С главой Намского улуса Слепцовым Юрием Иннокентьевичем мы созвонились, он будет обеспечивать приемку бойцов", - сказал Афанасьев.

По данным Минэкологии Якутии, на расстоянии менее 5 км действуют природные пожары у сел Фрунзе и Ергелех Намского района. В защите этих населенных пунктов задействованы свыше 450 человек и свыше 60 единиц техники.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
Мальчик, которого за провинности ставили на гречку, прошел курс у психолога
Мать ребенка и ее сожителя в феврале 2020 года приговорили к 1,5 и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима
Читать полностью