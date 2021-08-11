Прибывших для тушения пожаров спасателей МЧС направили в Намский район Якутии

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Группа спасателей МЧС России, прибывшая в Якутию для тушения лесных пожаров, направлена в Намский район.

Об этом сообщил на брифинге министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев.

"Первая группа уже выехала в Намский улус, сейчас идет доставка. С главой Намского улуса Слепцовым Юрием Иннокентьевичем мы созвонились, он будет обеспечивать приемку бойцов", - сказал Афанасьев.

По данным Минэкологии Якутии, на расстоянии менее 5 км действуют природные пожары у сел Фрунзе и Ергелех Намского района. В защите этих населенных пунктов задействованы свыше 450 человек и свыше 60 единиц техники.