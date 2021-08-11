В МГТУ им. Баумана к осени 5 тыс. рабочих мест переведут на российский софт

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 5 тыс. рабочих мест в МГТУ им. Баумана перейдут на отечественное программное обеспечение к началу нового учебного года, сообщили в среду журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Как и было запланировано дорожной картой, которую реализуют совместно Минцифры, НИИ "Восход" и МГТУ имени Баумана, в августе проходит тестирование отечественного программного обеспечения. К новому учебному году на российское ПО будут переведены около 5 тыс. рабочих мест в университете. Российский софт установят в учебных аудиториях и административных подразделениях вуза в рамках стратегии по импортозамещению", - сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметил вице-премьер, после отработки всех деталей этот опыт планируется применять и в других российских вузах - это позволит обеспечить непрерывность учебного процесса вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

В пресс-службе Чернышенко уточнили, что проект предполагает установку базовых офисных приложений, а также популярных инженерных и учебных программ. Кроме того, в рамках проекта будут разработаны стандарты автоматизации рабочих мест всех сотрудников и проведены эксперименты по использованию софта на новой операционной системе.

"Мы получаем бесценный опыт проведения комплексной замены разнородного программного обеспечения - от офисного до инженерного ПО - и миграции отлаженных интеграций с внешними системами в крайне сжатые сроки. <...> В таких условиях очень важно следовать намеченному графику и четко координировать работу большого количества инженеров - в работе участвует большая команда специалистов высокой квалификации. Практика показывает, что уровень развития отечественного ПО и отраслевых кадров у нас на высоте", - отметил замглавы Минцифры Андрей Черненко, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.