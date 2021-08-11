СИЗО из центра Хабаровска перенесут в ближайшие два года

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Мероприятия по переносу следственного изолятора из центра Хабаровска завершат в ближайшие два года, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямого эфира в одной из соцсетей в среду.

В мае во время посещения Хабаровска министром юстиции РФ Константином Чуйченко сообщалось, что министерство поддержит власти Хабаровского края в планах по переносу СИЗО. Следственный изолятор № 1 расположен на улице Знаменщикова - практически в центре города. На неуместность нахождения такого учреждения системы исполнения наказаний по соседству с жилыми домами, сквером имени Серышева и недавно запущенным крупным торговым центром жители Хабаровска много раз указывали представителям исполнительной власти, депутатам и СМИ.

"Что будет на его месте, решат жители Хабаровска. <…> Процесс движется в положительном для нас ключе. <…> Сроки определит Минюст, но, думаю, в ближайшие года два мы этот вопрос решим", - сказал Дегтярев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что подготовлены предложения Минюсту, ФСИН о переносе СИЗО в район улицы Целинной на окраине Хабаровска. "Там колония, которая закрывается, и там очень хорошо встает СИЗО, как, впрочем, и конвойная служба управления ФСИН по Хабаровскому краю. Она рядом с СИЗО - не очень воодушевляющее зрелище, когда автозаки ездят каждое утро", - сказал Дегтярев.