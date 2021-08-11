В РФПИ заявили, что "Спутник V" доказал высочайшую безопасность и эффективность

"За год применения вакцина "Спутник V" доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира", - сказал Дмитриев, чьи слова привели в пресс-службе фонда.

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" за год с момента официальной регистрации доказала высочайшую безопасность и эффективность, заявил в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Как отметили в РФПИ, данные о применении препарата в ходе массовой вакцинации в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствуют об отсутствии серьезных нежелательных явлений, в том числе миокардита или тромбоза вен головного мозга. Кроме того, в странах, где одновременно применяют несколько вакцин, российская оказывается одной из лучших по безопасности и эффективности, подчеркнули в пресс-службе.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он стал первым препаратом на платформе аденовируса, в разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.

На данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.