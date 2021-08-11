Полиция Кипра расследует связь паспортной программы со сделками в английском футболе

НИКОСИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Полиция Республики Кипр получила указание от генерального прокурора Йоргоса Саввидиса начать расследование утверждений телеканала Al Jazeera о связи между скандальной программой предоставления кипрских "золотых паспортов" с сомнительными сделками в английском футболе. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь полиции Христос Андреу.

По его словам, сотрудникам правоохранительных органов было дано поручение "изучить всю информацию, содержащуюся в докладе [Al Jazeera], который был передан в эфир в [минувший] понедельник, и начать расследование всего, что касается Кипра".

В 2020 году Al Jazeera уже выпустила в эфир два расследования, посвященных злоупотреблениям кипрской программой предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова, что обернулось отменой действия данной программой и отставкой спикера кипрского парламента. На этот раз телеканал в новом расследовании под названием The Men Who Sell Football ("Люди, которые продают футбол"), посвященном действиям операторов, которые помогали зарубежным инвесторам приобретать английские футбольные клубы, пришел к выводу, что в этих сделках была также замешана и инвестиционная паспортная программа Кипра.

Во всяком случае, главный посредник этих сделок в Англии сказал представившимся другими лицами журналистам Al Jazeera, что некий кипрский министр может посодействовать упрощению процесса получения неназванным гражданином КНР новых личных данных и кипрского паспорта. При этом имя министра так и не было названо.

Скандал вокруг "золотых паспортов"

Начиная с августа 2020 года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги", стараясь доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса - формально второго лица в государстве. Силлурис выразил готовность посодействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, который телеканал выпустил в эфир 12 октября минувшего года. На следующий день после этого эфира кабинет министров Республики Кипр принял решение прекратить практику выдачи "золотых паспортов", завершив действие программы с 1 ноября 2020 года.

28 января 2021 года во время обращения к нации президент Никос Анастасиадис заявил, что критики программы преднамеренно умолчали об огромных выгодах, которые она принесла национальной экономике, включая приток капитала и создание новых рабочих мест. Президент сказал, что считает историю с "Кипрскими бумагами" не чем иным, как "целенаправленной кампанией искажения и манипулирования общественным мнением", которая была раздута, чтобы очернить его лично и возглавляемое им правительство. В то же время он признал, что в этой программе "наличествовали пробелы и слабые места, особенно с точки зрения механизмов мониторинга и контроля" и что "злоупотребления и преступная деятельность не были предотвращены". Кипрский лидер возложил вину за это на нескольких злоумышленников, чьих имен он не назвал, но при этом сказал, что "политическую ответственность" за действия правительства он берет на себя.

Нынешней весной независимая комиссия по расследованию скандала обнародовала промежуточный отчет, в котором дала понять, что почти 52% лиц, ставших обладателями "золотых паспортов", получили гражданство с теми или иными нарушениями кипрского законодательства. 14 мая этот доклад был передан в полицию с указанием начать расследование в соответствии с выводами комиссии. В тот же день было открыто первое уголовное дело, связанное с этим скандалом.