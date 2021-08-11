Владимира Стеклова выписали из больницы после COVID-19

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Художественного руководителя Московского современного художественного театра (МСХТ), народного артиста РФ Владимира Стеклова, госпитализированного ранее с коронавирусом, выписали из больницы, сообщил в среду ТАСС директор МСХТ Руслан Банковский.

"Выписан, чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки, чем Владимир Александрович и займется обязательно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также Стеклов займется подготовкой к гастрольным выступлениям театра, а именно - "к показу спектакля "Анна Каренина" для наших соотечественников в ДНР и ЛНР".

Стеклов был госпитализирован 28 июля в состоянии средней тяжести.