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Владимира Стеклова выписали из больницы после COVID-19

Директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский сообщил, что актер чувствует себя хорошо

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Художественного руководителя Московского современного художественного театра (МСХТ), народного артиста РФ Владимира Стеклова, госпитализированного ранее с коронавирусом, выписали из больницы, сообщил в среду ТАСС директор МСХТ Руслан Банковский.

"Выписан, чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки, чем Владимир Александрович и займется обязательно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также Стеклов займется подготовкой к гастрольным выступлениям театра, а именно - "к показу спектакля "Анна Каренина" для наших соотечественников в ДНР и ЛНР".

Стеклов был госпитализирован 28 июля в состоянии средней тяжести.

Теги
РоссияСтеклов, Владимир Александрович
Пандемия COVID-19
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