Мальчик, которого за провинности ставили на гречку, прошел курс у психолога

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Ребенок из Омска, которого мать и ее сожитель ставили за малейшие провинности на колени на гречневую крупу, прошел курс реабилитации с психологом. Об этом сообщила журналистам детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

"Занятия с психологом уже прекращены, но очень важно постоянно наблюдать, постоянно спрашивать, не нужны ли помощь и поддержка. Сейчас бабушка говорит, что у него все хорошо, все замечательно. <...> Поговорили с руководством опеки района, возможны помощь и поддержка, подтянуть его немножечко по этим предметам (математика и английский язык - прим. ТАСС). Я попросила максимально помогать ему, чтобы он увлекался дополнительным образованием, учреждения эти посещал, смотрел, что ему ближе - музыка, спорт", - сказала Кузнецова.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию. Суд установил, что мать ребенка и ее сожитель таким образом наказывали мальчика за малейшие провинности. Иногда ребенок проводил на гречке по несколько часов.

В конце февраля 2020 года они были признаны виновными в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении ребенку вреда здоровью средней степени тяжести и приговорены к 1,5 и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима. Мать также была осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а позже лишена родительских прав. Мальчик был передан под опеку двоюродной бабушке и проживает с ней.