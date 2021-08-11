Эксперт: в Москве надо предусмотреть проведение событийных мероприятий формата covid-free

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вице-президент ассоциации НП "Опора" Андрей Шаров предложил ввести в Москве технологию по проведению событийных мероприятий в covid-free режиме.

"Можем мы отработать вместе с правительством Москвы очень простую вещь, хотя бы для начала - технологию covid-free, чтобы она работала, люди бы это понимали? Второе - чтобы они могли планировать мероприятия. Мне кажется, если мы хотя бы это сейчас сделаем, это будет подарок целым индустриям. <…> Мне кажется, это можно сделать, действительно - просто есть технология, давайте ее отработаем, чтобы она была удобна и для клиентов, и для предпринимателей, возьмем такое обязательство. <…> Посмотреть нормы Роспотребнадзора, посмотреть нормы указа Сергея Семеновича [Собянина, мэра Москвы] и сделать просто человеческую технологию и сказать, вот наш пример взаимодействия", - сказал Шаров в среду на бизнес-завтраке с уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы Татьяной Минеевой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о критериях, позволяющих проводить массовые мероприятия в регионах страны в зависимости от темпов распространения коронавируса нового типа. Возможность проведения массовых мероприятий в регионах теперь зависит от значения коэффициента распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата жителей тестами на ковид. Власти в регионах перед принятием решений должны оценивать эти показатели в динамике за две недели.