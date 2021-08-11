Победители конкурса для госслужащих в Белгородской области пройдут обучение во Франции

ТАСС, 11 августа. Десять человек из числа победителей первого в Белгородской области конкурса по отбору государственных служащих пройдут бесплатное обучение в ведущем учебном заведении Франции по подготовке специалистов в сфере бизнеса и управления (Grenoble Ecole de Management). Об этом в среду на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

Первый в Белгородской области кадровый конкурс для поиска госслужащих реализуют совместно с АНО "Россия - страна возможностей". Заявки на участие в конкурсе, который стартовал в мае 2021 года, подали около 3,5 тыс. человек из Сербии, Узбекистана и 14 регионов России. Заключительный этап конкурса среди более 200 финалистов, включающий контрольное тестирование и командные испытания, проведут с 24 по 27 августа в Белгороде.

"Готовимся к финалу кадрового проекта "Новое время". Десять участников из числа победителей кадрового проекта мы отправим на бесплатное обучение во Францию, в одно из самых успешных учебных заведений в Европе - высшую школу управления Гренобля. Стажировка планируется на 2022-2023 учебный год", - написал Гладков.

Как уточнили в пресс-службе правительства Белгородской области, десять человек из числа победителей пройдут обучение по программе MBA. Для обучения победителям понадобится подтвердить свободное владение английским языком, наличие опыта общественной деятельности, в том числе работы волонтером, в зарубежных странах, международных проектах или участия в программах студенческого обмена.

"В целом стажировка победителей планируется на 2022-2023 учебный год, однако желающие смогут начать ее уже в ближайшем семестре, с сентября. Организационный комитет проекта полностью оплатит обучение и ряд сопутствующих расходов тем победителям, которые будут соответствовать всем требованиям принимающей стороны и будут зачислены на программу", - добавили в пресс-службе.