В СПЧ предложили использовать многоразовую посуду на массовых мероприятиях около Байкала

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Неограниченное использование одноразовой тары и упаковки является основной причиной захламления прибрежной территории Байкала, на массовых и других культурных мероприятиях в районе озера следует использовать многоразовую посуду. Такое мнение высказала в среду эксперт постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Анна Крюкова.

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"Для массовых и других культурных мероприятий должна быть использована не одноразовая посуда из растительного сырья, а многоразовые аналоги, что безопасно даже в период пандемии при соблюдении санитарных норм", - сказала Крюкова, выступая на расширенном заседании комиссии.

"Основная проблема захламления береговой линии [Байкала] не в отсутствии регулярных уборок, а в неограниченном использовании одноразовых товаров, тар и упаковки, которые попадают в окружающую среду. Поэтому необходимо принимать меры по предотвращению загрязнения Байкала одноразовыми предметами", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" для решения этой проблемы выпустило рекомендации по замене одноразовых пластиковых товаров на биоразлагаемую посуду из пальмовых листьев. В качестве основных преимуществ такой посуды указаны безопасность натурального сырья, быстрая биоразлагаемость и возможность компостирования. Однако для полного разложения биоразлагаемых или компостированных материалов необходимы доступ кислорода и определенные условия влажности и тепла, которых нет на полигонах и свалках, добавила Крюкова.

"Отсутствие развитой инфраструктуры по промышленному или городскому компостированию и системы отдельного сбора органических, в том числе пищевых, отходов приведут к тому, что такие предметы отправятся на захоронение и будут выделять свалочный газ, влияя на изменение климата, создавая риск возгорания на полигонах", - уверена эксперт комиссии СПЧ.

По ее словам, постоянная комиссия по экологическим правам СПЧ при осмотре береговой линии бухты Ая и пляжа в поселке Хужир в Иркутской области установила, что перечисленные участки были захламлены твердыми коммунальными отходами.

"Судя по физическому состоянию, часть из найденных отходов не была оставлена отдыхающими непосредственно в обнаруженных местах, а некоторое время была подвержена воздействию солнца и воды, часть отходов была деформирована, часть представляла из себя лишь небольшие фрагменты бывшей упаковки. Отходы в том числе прибивало к берегу волной непосредственно во время работы комиссии", - сказала Крюкова.