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Власти Архангельской области учредили премию для медиков "Профессия - жизнь"

Лауреатами станут 12 врачей и восемь сотрудников среднего медперсонала

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области учредили региональную ежегодную премию для медицинских работников "Профессия - жизнь", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В Архангельской области учредили премию медицинским работникам "Профессия - жизнь". Соответствующий указ подписал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Ежегодно лауреатами премии смогут стать до 20 медработников. Премия будет ежегодной", - сказали в пресс-службе.

Премию будут вручать 12 врачам и восьми сотрудникам среднего медперсонала. Лауреатам вручат дипломы и выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Премию будут вручать с 2021 года. Определять победителей будут публичным голосованием.

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