Свердловская область подготовит 460 волонтеров для оказания паллиативной помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области за полтора года подготовит 460 волонтеров для оказания паллиативной помощи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"В течение 1,5 лет более чем в 40 городах и поселках Свердловской области будут подготовлены 460 волонтеров для оказания помощи паллиативным больным, пребывающим в домашних условиях. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и будет реализован Ассоциацией средних медицинских работников Свердловской области", - говорится в сообщении.

Подготовленные добровольцы смогут оказать паллиативную помощь самостоятельно, а также обучить правильному уходу за больными их родственников.

В России более 1,2 млн человек нуждаются в паллиативной помощи. В прошлом году правительством РФ был подписан план мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года. Сегодня паллиативная помощь в Свердловской области оказывается в 78 медучреждениях. В 14 стационарах имеются 302 койки для паллиативных больных.