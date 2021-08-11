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В Азербайджане заявили, что оскорбивший Жириновского экс-посол не представляет госорганы

В СМИ ранее появилась видеозапись, на которой Исфандияра Вахабзаде негативно высказывается о лидере ЛДПР и русском народе
© Наталия Федосенко/ТАСС

БАКУ, 11 августа. /ТАСС/. Экс-посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вахабзаде, допустивший оскорбительные высказывания о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и русском народе, в настоящее время не представляет ни один государственный орган страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики азербайджанскому информационному агентству Report в ответ на просьбу прокомментировать слова бывшего дипломата.

"Исфандияр Вахабзаде был освобожден главой государства от должности посла в 2016 году за недостатки в деятельности. В таком случае нам, как МИД, было бы неправильно комментировать его высказывания, поскольку он не представляет министерство иностранных дел или другой государственный орган", - заявили агентству во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Ранее в СМИ были распространены видеокадры с негативными высказываниями экс-посла о Владимире Жириновском и русском народе.

Теги
АзербайджанЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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