В Азербайджане заявили, что оскорбивший Жириновского экс-посол не представляет госорганы

БАКУ, 11 августа. /ТАСС/. Экс-посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вахабзаде, допустивший оскорбительные высказывания о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и русском народе, в настоящее время не представляет ни один государственный орган страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики азербайджанскому информационному агентству Report в ответ на просьбу прокомментировать слова бывшего дипломата.

"Исфандияр Вахабзаде был освобожден главой государства от должности посла в 2016 году за недостатки в деятельности. В таком случае нам, как МИД, было бы неправильно комментировать его высказывания, поскольку он не представляет министерство иностранных дел или другой государственный орган", - заявили агентству во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Ранее в СМИ были распространены видеокадры с негативными высказываниями экс-посла о Владимире Жириновском и русском народе.