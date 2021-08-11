Бесплатные экскурсии пройдут в рамках фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Волонтеры и команда фестиваля "Стенограффия" проведут серию бесплатных экскурсий по объектам уличного искусства в Екатеринбурге в августе. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

"Команда фестиваля "Стенограффия" в сотрудничестве с волонтерами проведут в августе бесплатные экскурсии для горожан по объектам уличного искусства. Главным маршрутом станет фиолетовая линия Street art line, которая объединяет более 20 работ "Стенограффии", созданных в разные годы. Ее протяженность составляет около 9 км, прогулка по линии займет три часа. Экскурсии пройдут в пешем и велосипедном форматах", - говорится в сообщении.

Первая экскурсия пройдет 13 августа, а в День города, 14 августа, пройдут сразу три, в том числе на велосипедах. Кроме того, аналогичные мероприятия также будут проходить в Екатеринбурге до конца августа по пятницам, субботам и воскресеньям.

Фиолетовая линия Street art line была нанесена пластиком на асфальте в центре Екатеринбурга в прошлом году - это совместный проект команды фестиваля и "Яндекс.Карт". У каждого арт-объекта на линии прикреплена табличка с информацией о нем, а также на асфальте и плитке размещены QR-коды с информацией о художниках и сути работы.

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" проходит в Екатеринбурге со 2 июля по 31 августа. Это двенадцатый фестиваль, за время его существования было создано более 500 арт-объектов 330 художниками со всего мира. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник". В этом году Екатеринбург посетят художники из Аргентины, Италии, Финляндии, Германии и Греции. В своих работах авторы ставят художественные эксперименты, вдохновляются историей и культурой, ищут новые подходы к преображению городского пространства.