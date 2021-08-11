В Евпатории возобновят реконструкцию набережной, приостановленную из-за уголовного дела

ЕВПАТОРИЯ /Республика Крым/, 11 августа. /ТАСС/. Власти Крыма до конца августа заключат контракт на реконструкцию набережной им. Валентины Терешковой в Евпатории, новый подрядчик возобновит работы, приостановленные после возбуждения уголовного дела о хищении 200 млн рублей. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, курирующий исполнение Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

"Буквально 6 августа мы получили положительное заключение федеральной экспертизы о том, что откорректированный проект соответствует всем действующим нормам. Стоимость объекта у нас превышает 1 млрд рублей. На текущий момент начата процедура выбора единого поставщика. Я думаю, что в течение двух недель будет заключен государственный контракт и мы увидим уже движение на строительной площадке набережной Терешковой", - сказал Кабанов, уточнив, что сейчас с подрядчиками ведутся конкурентные переговоры.

В январе 2020 года Кабанов сообщал, что реконструкцию центральной набережной Евпатории стоимостью порядка 770 млн рублей приостановили после выявления Федеральным казначейством грубых нарушений, материалы направили в правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 24 января поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела. 24 июля 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что недоволен проблемами с подрядчиком.

Кабанов уточнил, что сейчас бывшему подрядчику также предъявили ряд судебных исков. Расследование уголовного дела продолжается. При этом после расторжения контракта проект набережной претерпел изменения. "Был добавлен ряд работ, связанных с гидротехническими сооружениями. Добавлен ряд работ, связанных с благоустройством. Действительно, набережная будет одной из лучших в нашей республике", - отметил Кабанов.

Завершение работ, по его словам, запланировали в 2022 году.