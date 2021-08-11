Дни медосмотров для детей пройдут в Подмосковье

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Комплексное обследование впервые идущих в школу или детский сад детей организуют почти в 140 поликлиниках Московской области. Медосмотры будут проходить каждую субботу с 14 августа по 4 сентября, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В детских поликлиниках и поликлинический отделениях Московской области - а это 139 поликлиник - организовано комплексное обследование детей, впервые поступающих в школу и детские дошкольные учреждения", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что каждую субботу, с 14 августа по 4 сентября включительно, специалисты проведут ребенку осмотр и лабораторные обследования, а также выдадут необходимые справки. "Подобный комплексный осмотр врачами-специалистами организован для детей, которые по каким-либо причинам не смогли пройти необходимых врачей в течение года. Нам важно, чтобы процесс был максимально быстрым и удобным как для ребенка, так и для родителей", - привели в материале слова замминистра здравоохранения региона Светланы Лазаревой.

В пресс-службе также рассказали, что для детей, получивших консультацию необходимых врачей-специалистов в течение года, медицинские документы оформляются в кабинетах "Справка в 1 шаг".