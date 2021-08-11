Школы в Кабардино-Балкарии готовятся начать новый учебный год в очном режиме

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Школы Кабардино-Балкарии готовят к началу нового учебного года, который планируется провести в очном режиме с соблюдением требований санитарных норм в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила в среду замминистра просвещения, науки и по делам молодежи Екатерина Мисостова.

"Учебный год планируется начать в очном формате с соблюдением всех требований и норм Роспотребнадзора, которые действуют в образовательных учреждениях до конца года. Это и разделение потоков, и уборка помещений и обеззараживание воздуха", - рассказала Мисостова.

Она отметила, что межведомственная комиссия с 28 июля по 18 августа выезжает в образовательные организации и проверяет их готовность к полноценному вхождению в учебный режим. Такие же комиссии работают в городах и районах Кабардино-Балкарии. "На сегодняшний момент срывов в этой работе нет, к 20 августа приемка образовательных организаций должна быть завершена", - добавила собеседник агентства.

Кроме того, по поручению главы Кабардино-Балкарии министерство разработало дорожную карту капитального ремонта образовательных учреждений, которые особенно нуждаются в проведении разного рода работ. "Объем работ очень большой, начиная с замены крыш и заканчивая фасадными работами. Работают муниципальные комиссии составляется проектно-сметная документация по ремонту, в 2021 году начался ремонт средней общеобразовательной школы в селении Нижний Черек Урванского района", - добавила Мисостова.

В 2021-2022 учебном году в школах Кабардино-Балкарии будут обучаться 115 тыс. детей, из них 12,5 тыс. - первоклашек. В регионе функционирует 265 общеобразовательных организаций.